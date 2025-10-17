Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Auto in der Moltkestraße aufgebrochen

Trier (ots)

Am Donnerstag, 16. Oktober, zwischen 18:45 Uhr und 22:10 Uhr, schlug ein bisher unbekannter Täter die Seitenscheibe eines mattschwarzen Mercedes-Benz in der Moltkestraße in Trier ein. Er durchsuchte das Auto und entwendete Bargeld und eine Sonnenbrille.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell