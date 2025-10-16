PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruchdiebstahl mit anschließender Täterfestnahme

Hasborn (ots)

Als sie am Dienstagabend, gegen 19:20 Uhr, nach Hause kam, beobachtete eine Zeugin mehrere Einbrecher in ihrem Haus und rief sofort die Polizei. Sie selbst versteckte sich außerhalb des Hauses, konnte jedoch das Kennzeichen eines weißen Kastenwagens mit Rechtslenker und britischem Kennzeichen fotografieren als die Täter flüchteten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurde das Fahrzeug gegen 20 Uhr auf der B 421 an der nahegelegenen Autobahnauffahrt Mehren zur Autobahn A1 durch die Polizei angehalten. Drei männliche Insassen im Alter von 17 - 23 Jahren wurden festgenommen. Im Fahrzeug befanden sich Bargeld im mittleren 5-stelligen Bereich sowie sonstige Beweismittel, u.a. Einbruchwerkzeug und geringe Mengen Cannabisblüten, die sichergestellt werden konnten.

Im unmittelbaren zeitlichen und örtlichen Zusammenhang kam es in Plein, Strotzbüsch und Greimerath zu drei weiteren Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen, deren Begehung die Festgenommenen ebenfalls dringend verdächtig sind.

Besonders erwähnenswert waren die Aufmerksamkeit sowie die guten Zeugenaussagen der Anwohner rund um die Tatorte, besonders hinsichtlich der Personenbeschreibungen der jungen Männer, die letztendlich zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt haben. Im Einsatz befanden sich neben einem Diensthundeführer Beamte der Polizeiinspektionen Daun, Wittlich, Bitburg, Zell, Cochem sowie der Polizeiautobahnstation Schweich. Die Kriminalpolizei der Kriminalinspektion Wittlich nahm die Ermittlungen auf; diese dauern an.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier wurden die drei Tatverdächtigen am späten Mittwochabend dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Die drei Männer wurden in Jugendvollzugs- sowie Justizvollzugsanstalten gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

