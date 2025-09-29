PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht B51

Reuth (ots)

Am Montag, 29.09.2025, kam es zwischen 07:00 Uhr und 07:15 Uhr auf der B51 zu einer Verkehrsunfallflucht. An der Abfahrt Reuth fuhr der Fahrer eines VW Caddy aus Fahrtrichtung Stadtkyll gegen Teile einer Baustellenabsperrung. Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort in Richtung Reuth. Das Fahrzeug dürfte im Frontbereich erheblich beschädigt worden sein. Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551 9420
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

