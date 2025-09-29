POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht B51

Binsfeld (ots) - Am 28.09.2025 gegen 17:30 Uhr befuhr eine 30-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Wittlich-Land die Bundesstraße 50 von Binsfeld in Fahrtrichtung Niederkail. Hier verlor sie aus zunächst unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Nachdem das Fahrzeug ins Schleudern geraten war, überschlug sich dieses. Die junge Fahrzeugführerin wurde mittelschwer ...

