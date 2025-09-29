Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrraddiebstahl

Wittlich (ots)

Im Tatzeitraum 27.09.2025 bis 28.09.2025 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Anwesen in der Kolbergstraße in Wittlich.

Hier drangen sie in eine Garage ein und entwendeten zwei Fahrräder.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 065719260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell