POL-PDWIL: Fahrraddiebstahl
Wittlich (ots)
Im Tatzeitraum 27.09.2025 bis 28.09.2025 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Anwesen in der Kolbergstraße in Wittlich.
Hier drangen sie in eine Garage ein und entwendeten zwei Fahrräder.
Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 065719260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.
