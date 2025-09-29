PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrraddiebstahl

Wittlich (ots)

Im Tatzeitraum 27.09.2025 bis 28.09.2025 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Anwesen in der Kolbergstraße in Wittlich.

Hier drangen sie in eine Garage ein und entwendeten zwei Fahrräder.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 065719260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 06:56

    POL-PDWIL: illegale Abfallentsorgung

    Wittlich (ots) - Am 28.09.2025 gegen 18:54 Uhr wurde den Beamten der Polizeiinspektion Wittlich eine illegale Abfallentsorgung im Bereich der Römerstraße in Wittlich an der Bushaltestelle zwischen dem "Netto" und "Möbel Roller" gemeldet. Hier hatte ein bisher unbekannter Verantwortlicher rote Abfallsäcke mit Hausmüll illegal abgestellt. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 06:55

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Wittlich (ots) - Am 08.09.2025 gegen 07:32 Uhr befuhr ein 23-jähriger junger Mann aus dem Bereich der VG Speicher mit seinem Personenkraftwagen die Landstraße 141 von Wittlich kommend in Richtung Autobahnauffahrt. In Folge von nicht angepasster Geschwindigkeit im Kreisverkehr des Gewerbegebiets Wittlich und einer Alkoholisierung von über 1,4 Promille kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und erst im ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 18:01

    POL-PDWIL: Falschfahrer auf der Autobahn A60 in Richtung Prüm - Zeugen gesucht

    A 60 (ots) - Am Sonntag, den 28. September 2025, gegen 15:40 Uhr, wurde ein roter PKW als Falschfahrer auf der A60 in Fahrtrichtung Prüm gemeldet. Hierbei befuhr der PKW die falsche Richtungsfahrbahn in Richtung Prüm. Durch vorausschauendes Fahren der anderen Verkehrsteilnehmer, kam es glücklicherweise zu keinem Verkehrsunfall. Das Fahrzeug, sowie die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren