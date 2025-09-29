PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wittlich (ots)

Am 08.09.2025 gegen 07:32 Uhr befuhr ein 23-jähriger junger Mann aus dem Bereich der VG Speicher mit seinem Personenkraftwagen die Landstraße 141 von Wittlich kommend in Richtung Autobahnauffahrt.

In Folge von nicht angepasster Geschwindigkeit im Kreisverkehr des Gewerbegebiets Wittlich und einer Alkoholisierung von über 1,4 Promille kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und erst im Straßengraben zum Stillstand.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Das Fahrzeug musste mittels eines Abschleppunternehmens geborgen werden.

Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und anschließendem Verkehrsunfall eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

