POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Wittlich (ots)
Am 27.9.2025 gegen 18:35 Uhr befuhr ein 37-jähriger Fahrradfahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem Fahrrad die Arnold-Janssen-Straße in Wittlich aus Wittlich kommend in Fahrtrichtung des Wengerohr Wegs, als plötzlich und unvermittelt ein 8-jähriges Kind, ebenfalls aus dem Wittlicher Stadtgebiet, mit seinem Tretroller aus einer Grundstücksausfahrt auf die Straße fuhr, so dass es zum Zusammenstoß kam.
Sowohl der Fahrradfahrer als auch das 8-jährige Kind auf dem Tretroller wurden verletzt und zur Kontrolle in ein Krankenhaus verbracht.
Beide wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.
Rückfragen bitte an:
Rückfragen an:
Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell