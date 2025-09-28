PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am 27.9.2025 gegen 18:35 Uhr befuhr ein 37-jähriger Fahrradfahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem Fahrrad die Arnold-Janssen-Straße in Wittlich aus Wittlich kommend in Fahrtrichtung des Wengerohr Wegs, als plötzlich und unvermittelt ein 8-jähriges Kind, ebenfalls aus dem Wittlicher Stadtgebiet, mit seinem Tretroller aus einer Grundstücksausfahrt auf die Straße fuhr, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Sowohl der Fahrradfahrer als auch das 8-jährige Kind auf dem Tretroller wurden verletzt und zur Kontrolle in ein Krankenhaus verbracht.

Beide wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

