Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Wittlich (ots)

Am 27.09.2025 gegen 22:30 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Mini-E-Bike den Schlossplatz in Wittlich im Bereich des dortigen Taxistands. Hierbei stieß dieser gegen die hintere rechte Fahrzeugseite eines dort wartenden Taxis und verursachte Sachschaden an der dortigen Stoßstange.

Der Unfallverursacher entfernte sich mit seinem Mini-E-Bike, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Art und Weise seiner Verkehrsbeteiligung genauer bekannt zu geben. Der Fahrzeugführer wird beschrieben wie folgt: circa 16-20 Jahre, schwarze Daunenjacke, hellblaue, ausgewaschene Jeans.

Etwaige Zeugenhinweise dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter Telefonnummer 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

