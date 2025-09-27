Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am 26.09.2025 gegen 14:40 Uhr beabsichtigte ein 71-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VGV Herrstein-Rhaunen die Dr.-Oetker-Straße in Wittlich von einem dortigen Parkplatz aus zu befahren.

Hierbei übersah er das herannahende Fahrzeug eines 47-jährigen Fahrzeugführers aus dem Bereich der Stadt Wittlich und kollidierte mit diesem.

Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

Die Insassen der Fahrzeuge wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell