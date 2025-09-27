PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am 26.09.2025 gegen 14:40 Uhr beabsichtigte ein 71-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VGV Herrstein-Rhaunen die Dr.-Oetker-Straße in Wittlich von einem dortigen Parkplatz aus zu befahren.

Hierbei übersah er das herannahende Fahrzeug eines 47-jährigen Fahrzeugführers aus dem Bereich der Stadt Wittlich und kollidierte mit diesem.

Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

Die Insassen der Fahrzeuge wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

