POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Manderscheid (ots)
Am 25.09.2025 gegen 18:00 Uhr trat eine 64-jährige Fußgängerin aus dem Bereich der VGV Wittlich-Land fußläufig im Bereich der Kurfürstenstraße in Manderscheid plötzlich und unvermittelt auf die Straße und kollidierte mit dem Personenkraftwagen einer 28-jährigen Fahrzeugführerin ebenfalls aus dem Bereich der VGV Wittlich-Land.
Die Fußgängerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.
