Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Manderscheid (ots)

Am 25.09.2025 gegen 18:00 Uhr trat eine 64-jährige Fußgängerin aus dem Bereich der VGV Wittlich-Land fußläufig im Bereich der Kurfürstenstraße in Manderscheid plötzlich und unvermittelt auf die Straße und kollidierte mit dem Personenkraftwagen einer 28-jährigen Fahrzeugführerin ebenfalls aus dem Bereich der VGV Wittlich-Land.

Die Fußgängerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell