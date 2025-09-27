POL-PDWIL: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Zell (Mosel) (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, den 25.09.2025 gegen 18:00 Uhr bis Freitag den 26.09.2025 gegen 08:30 Uhr kam es in Zell (Mosel) im Bereich der Straße Notenau zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Hierbei wurde ein am Straßenrand geparkter PKW durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug touchiert und im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Zell zu melden. Rückfragen ...

