PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Wittlich (ots)

Am 25.09.2025 gegen 08:13 Uhr befuhr ein 22-jähriger Radfahrer aus dem Bereich der VGV Saarburg-Kell den Radweg an der B 50 im Bereich Wittlich. Hier achtete er beim Auffahren auf die B 50 nicht auf den nachfolgenden Verkehr und kollidierte mit dem Personenkraftwagen einer 57-jährigen Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VGV Wittlich-Land.

Glücklicherweise erlitt der Radfahrer nur leichtere Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 27.09.2025 – 19:34

    POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Graffiti

    Salmtal (ots) - Im Zeitraum 24.09.2025 bis 25.09.2025 begaben sich bisher unbekannte Täter in den Bereich der Straße "Neuer Bahnhof" in Salmtal zum dortigen LIDL-Markt und besprühten die Fassade mit Graffiti. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter Telefonnummer 06571 9260 oder unter Email: piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden. Rückfragen bitte an: Rückfragen ...

    mehr
  • 27.09.2025 – 14:09

    POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

    Zell (Mosel) (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, den 25.09.2025 gegen 18:00 Uhr bis Freitag den 26.09.2025 gegen 08:30 Uhr kam es in Zell (Mosel) im Bereich der Straße Notenau zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Hierbei wurde ein am Straßenrand geparkter PKW durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug touchiert und im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Zell zu melden. Rückfragen ...

    mehr
  • 27.09.2025 – 00:07

    POL-PDWIL: Medizinischer Notfall führt zu Verkehrsunfall auf der A60

    Brandscheid (ots) - Am Freitag, den 26.09.2025, gegen 19:42 Uhr, ereignete sich auf der Bundesautobahn 60 ein Verkehrsunfall. Eine PKW-Fahrerin erlitt während der Fahrt einen medizinischen Notfall. In der Folge geriet sie mit geringer Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Pkw-Fahrer erkannte die Situation frühzeitig und leitete umgehend eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren