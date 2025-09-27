Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, fußläufige Verfolgung führt zur Festnahme

Wittlich (ots)

Am 27.09.2025 gegen 15:05 Uhr wollten die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen mit zwei Personen besetzten Personenkraftwagen im Bereich des Parkplatzes des NETTO-Marktes in Wittlich kontrollieren.

Beim Herantreten der Beamten an das Fahrzeug und Eröffnung der Kontrolle stieg der Fahrzeugführer plötzlich aus und entfernte sich laufend von der Kontrollstelle.

Durch die Beamten wurde die fußläufige Verfolgung über eine Strecke von etwa 200 Metern aufgenommen. Sie konnten den 27-jährigen Fahrzeugführer aus dem benachbarten europäischen Ausland im Bereich des Radwegs zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen festnehmen und fixieren.

Im Rahmen der nun sich anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 27-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und eine Alkoholisierung von über 2,4 Promille aufwies.

Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell