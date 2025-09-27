PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Eckfeld (ots)

Am 26.09.2025 gegen 12:52 Uhr befuhr ein 47-jähriger Fahrzeugführer aus dem benachbarten europäischen Ausland mit seinem Fahrzeug die Landstraße 16 im Bereich von Eckfeld.

Aufgrund nicht ausreichenden Sicherheitsabstands fuhr er auf das vorausfahrende Fahrzeug, eines 59-jährigen Fahrzeugführers aus Nordrhein-Westfalen auf, als dieser an der Einmündung der L 16 und L 64 abbiegen wollte.

An beiden Fahrzeugen entstand mittlerer Sachschaden, die Insassen des vorausfahrenden Fahrzeuges wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

