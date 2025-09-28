Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Wittlich (ots)

Im Tatzeitraum 26.09.2025, 23:15 Uhr bis 28.09.2025 02:30 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug den Schlossberg in Wittlich in Fahrtrichtung Schlossstraße.

Beim Rechtsabbiegen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Straßenschild, welches er vollends umfuhr.

Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Art und Weise seiner Unfallbeteiligung bekannt zu geben.

Etwaige Zeugenhinweise dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter Telefonnummer 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell