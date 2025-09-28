Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Falschfahrer auf der Autobahn A60 in Richtung Prüm - Zeugen gesucht

A 60 (ots)

Am Sonntag, den 28. September 2025, gegen 15:40 Uhr, wurde ein roter PKW als Falschfahrer auf der A60 in Fahrtrichtung Prüm gemeldet. Hierbei befuhr der PKW die falsche Richtungsfahrbahn in Richtung Prüm. Durch vorausschauendes Fahren der anderen Verkehrsteilnehmer, kam es glücklicherweise zu keinem Verkehrsunfall. Das Fahrzeug, sowie die Fahrzeugführerin, konnten anschließend im Bereich der B51 durch Kräfte der Polizeiinspektion Prüm und der Bundespolizei festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Die Polizei Prüm bittet nun Zeugen, die durch das Fahren der Falschfahrerin gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell