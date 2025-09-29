PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Binsfeld (ots)

Am 28.09.2025 gegen 17:30 Uhr befuhr eine 30-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Wittlich-Land die Bundesstraße 50 von Binsfeld in Fahrtrichtung Niederkail.

Hier verlor sie aus zunächst unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Nachdem das Fahrzeug ins Schleudern geraten war, überschlug sich dieses.

Die junge Fahrzeugführerin wurde mittelschwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B50 kurzzeitig voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

