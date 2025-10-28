PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SI: Vier Verletzte nach Unfall auf der HTS - #polsiwi

Siegen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hüttentalstraße in Siegen sind am Montagabend (27.10.2025) vier Personen verletzt worden.

Gegen 17:45 Uhr befuhr ein 88-Jähriger die Fahrbahn von Weidenau in Richtung Eiserfeld. Im Bereich der Abfahrt City-Galerie herrschte zu dieser Zeit ein verkehrsbedingter Rückstau. Der 88-Jähriger fuhr auf der mittleren Fahrspur und kam aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit dem PKW einer 49-Jährigen. Durch den Aufprall verlor der Senior die Kontrolle über sein Auto und stieß mit den stehenden Fahrzeugen eines 31-Jährigen und einer 29-Jährigen zusammen.

Der 88-Jährige, die 49-Jährige, ihr 43-jähriger Beifahrer und der 31-Jährige wurden bei dem Unfall verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf knapp 20.000 Euro. Die HTS musste in Fahrtrichtung Eiserfeld für rund anderthalb Stunden voll gesperrt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

