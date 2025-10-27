Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 53-Jähriger geht in Hotel, duscht und leistet anschließend Widerstand - #polsiwi

Freudenberg (OT Büschergrund) (ots)

Am Freitagmorgen (24.10.2025) ist die Polizei zu einem Hotel auf der Wilhelmshöhe in Freudenberg alarmiert worden.

Ein 53-Jähriger hatte sich unbefugten Zutritt zum Hotel verschafft, zwei Getränke entwendet und anschließend ein Zimmer betreten, um darin zu duschen. Bevor er das Gebäude verlassen konnte, kam die Polizei dazu.

Die Beamten wollten den Mann in der Folge durchsuchen. Dabei versuchte er sich loszureißen und leistete Widerstand. Beim Versuch, den Mann zu Boden zu bringen, riss der 53-Jährige einen Beamten mit. Der Polizist erlitt dadurch eine Verletzung am Kiefer. Eine zweite Beamtin erlitt ebenfalls eine Verletzung.

Die Beamten nahmen den Randalierer mit zur Wache. Schließlich wurde er durch das Ordnungsamt zwangseingewiesen.

