Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Autos verkratzt, Reifen zerstört - Polizei sucht Zeugen

Mühlacker (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 30.10.2025, auf Freitag, 31.10.2025, sind mehrere Fahrzeuge in der Alemannenstraße und Schelmenwegstraße bei einem besonders dreisten Fall des Vandalismus beschädigt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen traf es insgesamt 17 Fahrzeuge, welche zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr, am Straßenrand abgestellt waren. An allen Fahrzeugen wurden durch einen bislang unbekannten Täter die Seiten bis auf das Blech verkratzt, teilweise blieben auch Motorhaube und die Heckseiten nicht verschont. Darüber hinaus wurden bei 5 Fahrzeugen die Reifen abgestochen.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die zu genanntem Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können, sich unter der Rufnummer 07041 9693-0 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Vivien Forstner, Pressestelle

