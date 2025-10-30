Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Wohnung in Haiterbach in Flammen - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Haiterbach in Brand geraten.

Ersten Erkenntnissen zufolge brach der Brand um 02:08 Uhr in der unbewohnten Erdgeschosswohnung eines in der Straße Unterer Schömberg befindlichen Mehrfamilienhauses aus. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen konnte ein ausbreiten des Brandes auf die Wohnräume im Erdgeschoss nicht verhindert werden. Der im 1. OG lebende Mann war während des Brandes nicht anwesend, ein weiterer in der 2. Obergeschosswohnung sich aufhaltender Mann konnte von der örtlichen Feuerwehr mit Hilfe einer Leiter durch ein Fenster gerettet werden. Dieser ist aufgrund einer Rauch-Intoxikation offenbar leicht verletzt.

Das Feuer und die entstandenen Glutnester waren in verschiedenen Räumlichkeiten der Erdgeschosswohnung verteilt.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Eine mögliche Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet möglich Zeugen, die zu genanntem Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

