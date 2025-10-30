PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Wohnung in Haiterbach in Flammen - Polizei sucht Zeugen

Nagold (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Haiterbach in Brand geraten.

Ersten Erkenntnissen zufolge brach der Brand um 02:08 Uhr in der unbewohnten Erdgeschosswohnung eines in der Straße Unterer Schömberg befindlichen Mehrfamilienhauses aus. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen konnte ein ausbreiten des Brandes auf die Wohnräume im Erdgeschoss nicht verhindert werden. Der im 1. OG lebende Mann war während des Brandes nicht anwesend, ein weiterer in der 2. Obergeschosswohnung sich aufhaltender Mann konnte von der örtlichen Feuerwehr mit Hilfe einer Leiter durch ein Fenster gerettet werden. Dieser ist aufgrund einer Rauch-Intoxikation offenbar leicht verletzt.

Das Feuer und die entstandenen Glutnester waren in verschiedenen Räumlichkeiten der Erdgeschosswohnung verteilt.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Eine mögliche Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet möglich Zeugen, die zu genanntem Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Vivien Forstner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 11:45

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Überfall auf Tankstelle - Zeugenhinweise erbeten

    Illingen (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen haben zwei Männer eine Tankstelle in der Straße "Am Illinger Eck" überfallen und einen dreistelligen Bargeldbetrag erbeutet. Nach derzeitigem Sachstand betraten die mit heruntergezogener Kapuze maskierten Täter, kurz vor 3:00 Uhr, die an der Kreuzung zur Mühlackerstraße gelegene Tankstelle. Sie forderten unter Vorhalt ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 10:00

    POL-Pforzheim: Exhibitionist belästigt Frau - Zeugen gesucht

    Pforzheim (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwochvormittag im Bereich Benckiserpark vor einer Frau an seinem entblößten Glied manipuliert. Nach aktuellem Kenntnisstand saß die Frau, gegen 11:05 Uhr, auf einer Parkbank und telefonierte. Hierbei setze sich ein Mann neben sie und verwickelte sie in ein Gespräch. In diesem erwähnte der Mann, dass er Hilfe benötige, woraufhin er sein Geschlechtsteil zeigte ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 16:15

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 20km Ölspur legt Verkehr auf der Autobahn 8 lahm

    Pforzheim (ots) - Gegen 06:50 Uhr wurde der Polizei eine Gefahr durch eine Spur von Betriebsstoffen auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn 8 zwischen Pforzheim-Nord und dem Parkplatz Heckengäu gemeldet. Die Ursache dieser Spur ist ersten Erkenntnissen zufolge, der leckgeschlagene Tank einer Sattelzugmaschine. Wie es zur Entstehung des Lecks kam, ist derzeit noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren