Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Überfall auf Tankstelle - Zeugenhinweise erbeten

Illingen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen haben zwei Männer eine Tankstelle in der Straße "Am Illinger Eck" überfallen und einen dreistelligen Bargeldbetrag erbeutet.

Nach derzeitigem Sachstand betraten die mit heruntergezogener Kapuze maskierten Täter, kurz vor 3:00 Uhr, die an der Kreuzung zur Mühlackerstraße gelegene Tankstelle. Sie forderten unter Vorhalt einer Waffe einen Mitarbeiter auf, Geld aus der Kasse auszuhändigen. Im Anschluss flüchteten die beiden in unbekannte Richtung.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Person 1: Waffenträger, etwa 190 cm groß, schwarze Schuhe, schwarze Hose, schwarze Jacke, schwarze Kapuze, trug Einweghandschuh

Person 2: etwa 175 cm groß, schwarze Schuhe, schwarze Hose, schwarzer Kapuzenpullover und ebenfalls Einweghandschuhe

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

