POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 20km Ölspur legt Verkehr auf der Autobahn 8 lahm

Gegen 06:50 Uhr wurde der Polizei eine Gefahr durch eine Spur von Betriebsstoffen auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn 8 zwischen Pforzheim-Nord und dem Parkplatz Heckengäu gemeldet. Die Ursache dieser Spur ist ersten Erkenntnissen zufolge, der leckgeschlagene Tank einer Sattelzugmaschine. Wie es zur Entstehung des Lecks kam, ist derzeit noch unklar.

Da dieser Abschnitt der Autobahn aufgrund seiner kurvenreichen und ansteigenden Streckenführung eine erhöhte Gefahr darstellt, muss die Fahrbahn in Richtung Stuttgart für die Reinigungsarbeiten voll gesperrt werden.

Die Reinigungsarbeiten konnten aufgrund der in der Sperrung befindlichen Fahrzeuge erst gegen 11:20 Uhr beginnen und können bis zu 6 Stunden andauern.

Auf der Umleitungsstrecke ist ein dem Feierabendverkehr entsprechendes erhöhtes Verkehrsaufkommen zu erwarten.

Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass es zu Umweltschäden kam.

