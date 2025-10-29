PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Engelsbrand - Unvollendeter Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde am Dienstag zwischen 11:15 Uhr und 11:45 Uhr versucht die Terrassentür aufzuheben, um sich Zutritt zum Gebäude in der Beethovenstraße zu verschaffen. Als dies misslang drang die unbekannte Täterschaft anschließend gewaltsam durch das Einwerfen der Glasscheibe in die Räumlichkeiten ein. Ob innerhalb der 30 Minuten Gegenstände entwendet wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es ist davon auszugehen, dass die Schurken durch die nach Hause kommende Anwohnerin gestört wurden, weshalb sie im Anschluss über die Terassentür flüchteten.

Die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben sich beim Polizeirevier Neuenbürg unter der Telefonnummer 07082 7912-0 zu melden.

Vivien Forstner, Pressestelle

