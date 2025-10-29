Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Freudenstadt (ots)

Im Laufe des Montagabends ist es in der Harteckstraße im Stadtteil Dietersweiler zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Unbekannte Täterschaft verschaffte sich im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 23 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen. Im Inneren wurden sämtliche Schubladen und Schränke durchwühlt und mehrere Wertgegenstände gestohlen. Der Diebstahlsschaden wird im mittleren vierstelligen Bereich beziffert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07231/186 4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell