Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Vier Verletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Freudenstadt (ots)

Am Samstagnachmittag ist es auf der K4741 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem eine 18-jährige Frau schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr die 18-Jährige mit ihrem Audi, gegen 16:45 Uhr, den Zubringer der B 28 auf die Kreisstraße 4741. Hierbei übersah sie offenbar den aufgrund von Verkehrszeichen vorfahrtberechtigten 19-jährigen Mercedesfahrer. Es kam zur Kollision, wobei die Fahrerin des Audi schwere und der Fahrer des Mercedes sowie die jeweiligen Beifahrer leichte Verletzungen davontrugen.

Am Audi entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro, am Mercedes wird der Schaden auf 10.000 Euro geschätzt.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell