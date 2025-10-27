PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Vier Verletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Freudenstadt (ots)

Am Samstagnachmittag ist es auf der K4741 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem eine 18-jährige Frau schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr die 18-Jährige mit ihrem Audi, gegen 16:45 Uhr, den Zubringer der B 28 auf die Kreisstraße 4741. Hierbei übersah sie offenbar den aufgrund von Verkehrszeichen vorfahrtberechtigten 19-jährigen Mercedesfahrer. Es kam zur Kollision, wobei die Fahrerin des Audi schwere und der Fahrer des Mercedes sowie die jeweiligen Beifahrer leichte Verletzungen davontrugen.

Am Audi entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro, am Mercedes wird der Schaden auf 10.000 Euro geschätzt.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren