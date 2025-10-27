POL-Pforzheim: POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim - 3. Nachtrag zu tragischem Unfall auf Baustelle:

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim - 3. Nachtrag zu tragischem Unfall auf Baustelle:

Horb am Neckar (ots)

Wie bereits am 21.5.25 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6039016), 22.5.25 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6040488) und 16.6.25 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6056083) berichtet, kam es am 20. Mai zu einem Arbeitsunfall auf einer Großbaustelle in Horb am Neckar, bei welchem drei Bauarbeiter in einer Personen-Transportgondel abstürzten und verstarben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen haben sich die Anhaltspunkte weitergehend verdichtet, dass ein menschliches Versagen ursächlich für den Geschehensablauf sein dürfte. Zwischenzeitlich liegt ein technisches Sachverständigengutachten vor. Anhaltspunkte für eine technische Ursache bei dem eingesetzten Kran, dem Kranseil nebst Kranflasche oder der Transportgondel ergaben sich nicht.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Freudenstadt und der Staatsanwaltschaft Rottweil in dem Strafverfahren wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung gegen den 36-jährigen Kranführer dauern an. Mit Abschluss der Ermittlungen wird in einer gesonderten Pressemitteilung nachberichtet.

Benjamin Koch, Pressestelle des Polizeipräsidiums Pforzheim

Markus Wagner, Pressestelle der Staatsanwaltschaft Rottweil

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

