Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Bad Liebenzell (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 06:20 Uhr, hat sich auf der Landesstraße 343 zwischen Bad Liebenzell und Unterhaugstett ein Verkehrsunfall ereignet, an dem fünf Fahrzeuge beteiligt waren.

Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr ein 55-jähriger Cupra-Fahrer die Landesstraße 343 von Bad Liebenzell kommend in Richtung Unterhaugstett. In einer Linkskurve beabsichtigte der Cupra-Fahrer einen vor ihm fahrenden Lkw zu überholen. Dabei missachtete er den entgegenkommenden Verkehr und kollidierte mit einem Daimler. Der 58-jährige Fahrer des Daimler versuchte noch, durch Ausweichen eine Kollision zu verhindern, weshalb es zu einer seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. In der Folge prallte der Cupra frontal mit einem hinter dem Daimler fahrenden Renault zusammen. Der Cupra-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der eintreffenden Feuerwehr befreit werden.

Ein weiterer Daimler, ebenfalls in Richtung Unterhaugstett fahrend und ebenfalls dabei, den Lkw zu überholen, erkannte die Gefahrensituation und scherte wieder hinter den Lkw ein. Dennoch fuhr der 43-Jährige auf den vor ihm fahrenden Lkw auf, da dieser aufgrund des Unfalls eine Gefahrenbremsung durchgeführt hatte.

Der Cupra-Fahrer wurde mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen, Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Alle drei Fahrzeugführer, der Cupra-, der Daimler- sowie der 62-jährige Renault-Fahrer, wurden leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Alle Fahrzeuge, mit Ausnahme des Lkw, mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Der Gesamtsachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Fahrbahn war während der Unfall- und Reinigungsarbeiten mehrere Stunden voll gesperrt.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

