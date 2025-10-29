PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Altöl-Kanister in Bach entsorgt - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Aufmerksame Zeugen meldeten am Samstag einen in Tüten eingepackten Gegenstand im Klingenbach im Pforzheimer Stadtteil Mäuerach. Bei näherer Inaugenscheinnahme durch die Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Pforzheim, konnte der Gegenstand als 40 Liter Kanister gefüllt mit Altöl identifiziert werden.

Aus einem Leck des Kanisters floss das Öl in den Klingenbach und weiter talabwärts. Ersten Erkenntnissen zufolge konnten bislang keine nachhaltigen Schädigungen von Flora und Fauna im unmittelbaren Bereich festgestellt werden.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, unter der Rufnummer 07231 186 3211, in Verbindung zu setzen.

Christian Schulze, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

