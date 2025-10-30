PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Exhibitionist belästigt Frau - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwochvormittag im Bereich Benckiserpark vor einer Frau an seinem entblößten Glied manipuliert.

Nach aktuellem Kenntnisstand saß die Frau, gegen 11:05 Uhr, auf einer Parkbank und telefonierte. Hierbei setze sich ein Mann neben sie und verwickelte sie in ein Gespräch. In diesem erwähnte der Mann, dass er Hilfe benötige, woraufhin er sein Geschlechtsteil zeigte und Masturbationsbewegungen an diesem vornahm. Im Nachgang zeigte die Frau den Vorfall beim Polizeirevier-Nord an. Trotz der anschließenden Überprüfung des Benckiserparks konnte der Mann nicht mehr festgestellt werden.

Personenbeschreibung:

Der Mann war etwa 1,85 m groß und hatte ein südeuropäisches Erscheinungsbild. Er trug einen roten Sportanzug. Auffällig war ein Verband an der rechten Hand.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der gesuchten Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Helena Burkhardt, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 16:15

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 20km Ölspur legt Verkehr auf der Autobahn 8 lahm

    Pforzheim (ots) - Gegen 06:50 Uhr wurde der Polizei eine Gefahr durch eine Spur von Betriebsstoffen auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn 8 zwischen Pforzheim-Nord und dem Parkplatz Heckengäu gemeldet. Die Ursache dieser Spur ist ersten Erkenntnissen zufolge, der leckgeschlagene Tank einer Sattelzugmaschine. Wie es zur Entstehung des Lecks kam, ist derzeit noch ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 15:10

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Altöl-Kanister in Bach entsorgt - Polizei sucht Zeugen

    Pforzheim (ots) - Aufmerksame Zeugen meldeten am Samstag einen in Tüten eingepackten Gegenstand im Klingenbach im Pforzheimer Stadtteil Mäuerach. Bei näherer Inaugenscheinnahme durch die Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Pforzheim, konnte der Gegenstand als 40 Liter Kanister gefüllt mit Altöl identifiziert werden. Aus einem Leck des Kanisters ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 11:47

    POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

    Bad Liebenzell (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 06:20 Uhr, hat sich auf der Landesstraße 343 zwischen Bad Liebenzell und Unterhaugstett ein Verkehrsunfall ereignet, an dem fünf Fahrzeuge beteiligt waren. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr ein 55-jähriger Cupra-Fahrer die Landesstraße 343 von Bad Liebenzell kommend in Richtung Unterhaugstett. In einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren