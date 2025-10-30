Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Exhibitionist belästigt Frau - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwochvormittag im Bereich Benckiserpark vor einer Frau an seinem entblößten Glied manipuliert.

Nach aktuellem Kenntnisstand saß die Frau, gegen 11:05 Uhr, auf einer Parkbank und telefonierte. Hierbei setze sich ein Mann neben sie und verwickelte sie in ein Gespräch. In diesem erwähnte der Mann, dass er Hilfe benötige, woraufhin er sein Geschlechtsteil zeigte und Masturbationsbewegungen an diesem vornahm. Im Nachgang zeigte die Frau den Vorfall beim Polizeirevier-Nord an. Trotz der anschließenden Überprüfung des Benckiserparks konnte der Mann nicht mehr festgestellt werden.

Personenbeschreibung:

Der Mann war etwa 1,85 m groß und hatte ein südeuropäisches Erscheinungsbild. Er trug einen roten Sportanzug. Auffällig war ein Verband an der rechten Hand.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der gesuchten Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Helena Burkhardt, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell