HZA-LÖ: 1 Jahr und 6 Monate Haft für Inhaber einer Reinigungsfirma Sozialkassen entstand ein Gesamtschaden von über 418.000 Euro.

Vorausgegangen sind umfangreiche Ermittlungen durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach am Standort Freiburg, welche durch Geldwäscheverdachtsmeldungen von Bankinstituten ins Rollen kamen. Im weiteren Verlauf wurden u. a. die Wohn- und Geschäftsräume des Betreibers des Reinigungsunternehmens durchsucht. Der 31-Jährige Syrer hatte sich im Jahr 2022 selbstständig gemacht und eine Reinigungsfirma gegründet. Er hat über mehrere Jahre Sozialversicherungsbeiträge wie Kranken-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung nicht ordnungsgemäß abgeführt und folglich mehrere Arbeitnehmer "schwarz" beschäftigt. Sein umfangreiches Geständnis und seine Einsicht wirkten sich schlussendlich positiv auf das mittlerweile rechtskräftige Urteil aus. Die Freiheitsstrafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.

