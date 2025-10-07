Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Teure Armbanduhr am Zoll vorbeigeschmuggelt

Bild-Infos

Download

Lörrach (ots)

Zollbeamte haben am 25.09.2025 bei der Einreise am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn eine nicht deklarierte Herrenarmbanduhr entdeckt. Der 43-Jährige Belgier war in seinem Auto alleine unterwegs und hatte die Uhr, die von einem renommierten Schweizer Hersteller stammt und einen Wert von 6.700 Schweizer Franken, umgerechnet etwa 7.125 Euro, hat, auf Befragen der Zollbeamten nicht angemeldet. Bei der Durchsicht des Fahrzeugs entdeckten die Zollbeamten auf der Rücksitzbank eine Tüte mit der gekauften Armbanduhr. Der Reisende wollte allerdings keine weiteren Angaben zu der Uhr machen. Gegen den Reisenden wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet und Einfuhrabgaben in Höhe von 1.350 Euro erhoben. Eine Sicherheitsleistung in gleicher Höhe wurde einbehalten für die zu erwartende Strafe. Der Reisende konnte nach Entrichtung der Abgaben seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell