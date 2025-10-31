PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Baustelle im Visier von Dieben - Polizei sucht Zeugen

Mühlacker (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Mittwochnachmittag aus einem Baustellengelände mehrere hochwertige Baumaschinen samt Zubehör.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die Diebe um 17:45 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu der in der Ziegeleistraße befindlichen Baustelle und agierten dabei vermutlich arbeitsteilig. Zunächst wurden drei Werkzeugcontainer aufgeflext, um im Anschluss hochwertige Baumaschinen, Akkus sowie zugehörige Ladegeräte zu entwenden. Ebenfalls konnte ein aufgebrochener Bürocontainer verzeichnet werden, nach erster Inaugenscheinnahme wurde jedoch nichts entwendet. Mit der Beute flüchtete die Täterschaft unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die zu genanntem Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können, sich unter der Rufnummer 07041 9693-0 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Vivien Forstner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

