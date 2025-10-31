PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Beifahrer übersieht Pedelec-Fahrer - Aussteigen mit Folgen

Calw (ots)

Ein unschöner Zwischenfall ereignete sich am Mittwochmittag in der Inselgasse, als der Beifahrer eines Mercedes das Fahrzeug verlassen wollte. Beim Öffnen der Tür übersah der Mann den heranfahrenden 15-jährigen Pedelec-Fahrer.

Der junge Radler konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste umgehend ins Krankenhaus gebracht werden.

Obwohl der Beifahrer sicher nicht mit Absicht gehandelt hat, zeigt der Vorfall einmal mehr, wie wichtig Vorsicht beim Aussteigen ist.

Die Polizei bittet daher alle Verkehrsteilnehmer, beim Verlassen des Fahrzeugs einen extra Blick in den Rückspiegel und den Seitenspiegel zu werfen und sich zu vergewissern, dass niemand "hinter der Tür" lauert.

Alexander Uhr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 09:11

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Baustelle im Visier von Dieben - Polizei sucht Zeugen

    Mühlacker (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten am Mittwochnachmittag aus einem Baustellengelände mehrere hochwertige Baumaschinen samt Zubehör. Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die Diebe um 17:45 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu der in der Ziegeleistraße befindlichen Baustelle und agierten dabei vermutlich arbeitsteilig. ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 12:44

    POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Wohnung in Haiterbach in Flammen - Polizei sucht Zeugen

    Nagold (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Haiterbach in Brand geraten. Ersten Erkenntnissen zufolge brach der Brand um 02:08 Uhr in der unbewohnten Erdgeschosswohnung eines in der Straße Unterer Schömberg befindlichen Mehrfamilienhauses aus. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen konnte ein ausbreiten ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 11:45

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Überfall auf Tankstelle - Zeugenhinweise erbeten

    Illingen (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen haben zwei Männer eine Tankstelle in der Straße "Am Illinger Eck" überfallen und einen dreistelligen Bargeldbetrag erbeutet. Nach derzeitigem Sachstand betraten die mit heruntergezogener Kapuze maskierten Täter, kurz vor 3:00 Uhr, die an der Kreuzung zur Mühlackerstraße gelegene Tankstelle. Sie forderten unter Vorhalt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren