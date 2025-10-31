Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Beifahrer übersieht Pedelec-Fahrer - Aussteigen mit Folgen

Calw (ots)

Ein unschöner Zwischenfall ereignete sich am Mittwochmittag in der Inselgasse, als der Beifahrer eines Mercedes das Fahrzeug verlassen wollte. Beim Öffnen der Tür übersah der Mann den heranfahrenden 15-jährigen Pedelec-Fahrer.

Der junge Radler konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste umgehend ins Krankenhaus gebracht werden.

Obwohl der Beifahrer sicher nicht mit Absicht gehandelt hat, zeigt der Vorfall einmal mehr, wie wichtig Vorsicht beim Aussteigen ist.

Die Polizei bittet daher alle Verkehrsteilnehmer, beim Verlassen des Fahrzeugs einen extra Blick in den Rückspiegel und den Seitenspiegel zu werfen und sich zu vergewissern, dass niemand "hinter der Tür" lauert.

Alexander Uhr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell