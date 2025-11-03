PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuhausen - Wohnungseinbruch - Zeugenhinweise erbeten

Neuhausen (ots)

Unbekannte haben die Abwesenheit der Bewohner von Samstag auf Sonntag ausgenutzt, um in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen.

Nach bisherigem Sachstand verschaffte sich die Täterschaft, zwischen 10:30 Uhr und 18:30 Uhr, offenbar über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu der in der Blumenstraße gelegenen Wohnung. Sämtliche Zimmer wurden nach Diebesgut durchwühlt und letztlich nahmen die Einbrecher einige Schmuckstücke mit. Der genaue Diebstahlsschaden ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

