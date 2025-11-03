Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Ebhausen - Unfall verursacht und geflüchtet

Ebhausen (ots)

Am Samstag hat ein offenbar betrunkener Auto-Fahrer einen Unfallverursacht und ist danach von der Unfallstelle geflüchtet.

Ein 44 Jahre alter VW-Fahrer befuhr gegen 15:35 Uhr die Landesstraße 362 von Altensteig kommend in Richtung Ebhausen. An der Einmündung zur Landesstraße 348 beabsichtigte der Mann nach links abzubiegen. Alkohol könnte der Grund gewesen sein, dass er hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einer Schutzplanke und einem Verkehrszeichen kollidierte. Anschließend wendete er sein Fahrzeug und fuhr zurück auf die Landesstraße 348. Durch Zeugen des Unfalls wurde die Polizei informiert. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Nagold konnte den Auto-Fahrer kurz darauf an seiner Wohnanschrift antreffen. Im Gespräch zeigten sich deutliche Anzeichen für eine Alkoholbeeinflussung. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Ihm wurden daraufhin Blutproben in einem Krankenhaus entnommen und der Führerschein sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Verkehrsunfallflucht verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert.

Simone Unger, Pressestelle

