PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Ebhausen - Unfall verursacht und geflüchtet

Ebhausen (ots)

Am Samstag hat ein offenbar betrunkener Auto-Fahrer einen Unfallverursacht und ist danach von der Unfallstelle geflüchtet.

Ein 44 Jahre alter VW-Fahrer befuhr gegen 15:35 Uhr die Landesstraße 362 von Altensteig kommend in Richtung Ebhausen. An der Einmündung zur Landesstraße 348 beabsichtigte der Mann nach links abzubiegen. Alkohol könnte der Grund gewesen sein, dass er hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einer Schutzplanke und einem Verkehrszeichen kollidierte. Anschließend wendete er sein Fahrzeug und fuhr zurück auf die Landesstraße 348. Durch Zeugen des Unfalls wurde die Polizei informiert. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Nagold konnte den Auto-Fahrer kurz darauf an seiner Wohnanschrift antreffen. Im Gespräch zeigten sich deutliche Anzeichen für eine Alkoholbeeinflussung. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Ihm wurden daraufhin Blutproben in einem Krankenhaus entnommen und der Führerschein sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Verkehrsunfallflucht verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 09:50

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuhausen - Wohnungseinbruch - Zeugenhinweise erbeten

    Neuhausen (ots) - Unbekannte haben die Abwesenheit der Bewohner von Samstag auf Sonntag ausgenutzt, um in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Nach bisherigem Sachstand verschaffte sich die Täterschaft, zwischen 10:30 Uhr und 18:30 Uhr, offenbar über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu der in der Blumenstraße gelegenen Wohnung. Sämtliche Zimmer ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 15:51

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Diebe klauen Grabfiguren - Polizei sucht Zeugen

    Pforzheim (ots) - Im Zeitraum vom 17.10.2025 bis zum 19.10.2025 wurden mindestens drei verschiedene Messingstatuen im Wert von mehr als 3.000 Euro vom Hauptfriedhof in Pforzheim erbeutet. Den bisherigen Ermittlungen zufolge, entwendeten Unbekannte innerhalb der 3 Tage von drei verschiedenen Gräbern jeweils eine Messingstatue. Nach Angaben des Verantwortlichen des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren