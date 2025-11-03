Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Eisingen - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenhinweise erbeten

Eisingen (ots)

Am Freitag sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Eisingen eingedrungen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand betrat die Täterschaft zwischen 16:10 Uhr und 18:30 Uhr das in der Melanchthonstraße gelegene Wohngebäude. Über ein aufgehebeltes Fenster hatte man sich Zugang verschafft und das Inventar auf mehreren Stockwerken durchsucht. Letztlich jedoch nichts entwendet.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

