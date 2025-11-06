PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 05.11.2025, 14:51 Uhr: Vermisstenfahndung nach einer 14-Jährigen - Rücknahme Vermisstenfahndung

Königsbach-Stein (ots)

Die seit gestern, 05.11.2025, vermisste 14-Jährige aus Königsbach-Stein, nach der die Polizei auch öffentlich gefahndet hatte, ist wohlbehalten aufgefunden worden.

Alle Medien, die diese Fahndung bzw. die Fotos der Vermissten veröffentlicht haben, werden gebeten, die entsprechenden Bilder zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für die Mithilfe.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

