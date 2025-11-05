Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Eutingen im Gäu - Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 463

Am Mittwochnachmittag ist es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 463 bei Eutingen im Gäu gekommen. Der Fahrer eines Kraftrads ist hierbei noch am Unfallort verstorben.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 38-jährige Mercedes-Fahrerin gegen 15:15 Uhr die Kreisstraße 4718 von Eutingen kommend in Richtung Talheim, als sie anschließend beabsichtigte die Bundesstraße 463 zu überqueren. Mutmaßlich übersah sie hierbei den von links kommenden Motorradfahrer, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Der 69-jährige Fahrer des Kraftrads zog sich schwerste Verletzungen zu und verstarb noch am Unfallort. Die 38-jährige Fahrerin des Mercedes wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Die Bundesstraße war im Kreuzungsbereich für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

