Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Einbruch in Einfamilienhaus

Knittlingen (ots)

Unbekannte sind am Mittwochmittag in ein Wohnhaus eingedrungen und haben die Zimmer durchsucht.

Nach derzeitigem Sachstand drangen die Täter, zwischen 15:30 Uhr und 20:00 Uhr, über eine eingeschlagene Fensterscheibe in das in der Beethovenstraße gelegene Einfamilienhaus ein. Im Inneren durchsuchten sie das Inventar des mehrgeschossigen Hauses. Letztlich nahmen die Diebe Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich an sich.

Sabine Maag, Pressestelle

