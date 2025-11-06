POL-Pforzheim: (FDS) Eutingen im Gäu - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 05.11.2025, 18:30 Uhr: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 463 - Polizei bittet um Zeugenhinweise
Eutingen im Gäu (ots)
Wie bereits berichtet, ist es am 05.11.2025, 15:15 Uhr, zwischen Eutingen im Gäu und Talheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einem Motorradfahrer gekommen, der infolge des Unfalls verstarb.
Wie es genau zu dem Unfall kam, ist derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen. Darüber hinaus sucht das Polizeipräsidium Pforzheim Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Hinweise hierzu nimmt der Verkehrsdienst - Außenstelle Freudenstadt - unter der Rufnummer 07441 536-0 entgegen.
