Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wiernsheim - Einbruch zum Feierabend - Polizei sucht Zeugen

Wirnsheim (ots)

Im Laufe des Mittwochmittags ist es in Wiernsheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Nach derzeitigem Sachstand gelangten die Diebe, zwischen 13:15 Uhr und 18:15 Uhr, gewaltsam über die Terassentür im Erdgeschoss in das in der Rolf-Scheuermann-Straße gelegene Einfamilienhaus. Im Anschluss wurden im Inneren nahezu alle Räume durchsucht. Letztlich nahmen die Diebe Tafelgeschirr sowie mehrere Uhren im niedrigen vierstelligen Bereich an sich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07231/186 4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

