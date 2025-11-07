POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Mutmaßlicher Betrüger in Untersuchungshaft

Polizeipräsidium Pforzheim

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Mutmaßlicher Betrüger in Untersuchungshaft

Festgenommen wurde am 6.11.2025 ein Tatverdächtiger, welcher bei einem Geschädigten aus dem Raum Mühlacker Bargeld für eine angebliche lukrative Geldanlage abholen wollte

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Geschädigte im September 2025 von einem angeblichen Unternehmer kontaktiert, welcher eine Spezialisierung auf die Analyse von Aktien und Kryptowährung vorgab. Im weiteren Verlauf transferierte der Geschädigte insgesamt eine fünfstellige Summe an die bislang unbekannten Täter in der irrigen Annahme, dass sein Geld gewinnbringend investiert wird. Am Mittag des 6. November sollte es im Raum Mühlacker zu einer erneuten Geldübergabe kommen. In diesem Zusammenhang konnte ein dringend Tatverdächtiger durch die Kriminalpolizei widerstandslos festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim erließ am 7.11.2025 der Haftrichter des Amtsgerichts Pforzheim wegen versuchten gewerbsmäßigen Bandendiebstahls und Fluchtgefahr einen Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der 38-Jährige mit chinesischer Staatsangehörigkeit befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim dauern an.

