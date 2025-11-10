PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Einbruch in Mehrfamilienhaus: Schmuck entwendet

Keltern (ots)

Am vergangenen Dienstag (04.11.) sind Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Keltern-Dietlingen eingebrochen und haben Schmuck an sich genommen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen drang die Täterschaft in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 24:00 Uhr gewaltsam über ein Fenster in das in der Ersinger Straße gelegene Haus ein. Im Inneren durchsuchten die Täter mutmaßlich gezielt einen Raum und entwendeten dort Schmuckgegenstände im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrags.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

