Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Einbrecher suchen Einfamilienhaus auf

Remchingen (ots)

Auf Wertgegenstände hatten es am Samstag Unbekannte beim Einbruch in ein Wohnhaus im Ortsteil Singen abgesehen.

Nach derzeitigem Sachstand drangen die Täter zwischen 18:30 Uhr und 20:40 Uhr in das in der Schillerstraße gelegene Objekt ein, indem sie eine Tür aufhebelten. Im Anschluss wurden sämtliche Räume durchwühlt. Letztlich nahmen die Unbekannten Schmuck und Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich an sich.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

