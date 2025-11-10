Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Karlsbad/Pforzheim - Geschwindigkeitskontrolle auf der BAB 8

Pforzheim (ots)

Mehrere Bußgelder und ein Fahrverbot sind das Ergebnis einer Geschwindigkeitskontrolle des Verkehrsdienstes Pforzheim auf der Bundesautobahn 8 bei Karlsbad in Fahrtrichtung Stuttgart.

Zwischen den Anschlussstellen Karlsbad und Pforzheim-West wurden am Donnerstag, 6.11.25, zwischen 06:30 Uhr und 13:00 Uhr über 9000 Fahrzeuge gemessen. Hierbei stellte man insgesamt 245 Verkehrsverstöße fest. Der negative Spitzenwert lag bei 161 km/h bei erlaubten 120 Stundenkilometern. Dieser Fahrer muss mit einem Fahrverbot rechnen.

Die Polizei wird weiterhin ihre Kontrollen konsequent fortführen! Nach wie vor ist Geschwindigkeit die Hauptunfallursache bei Verkehrsunfällen mit tödlichen Folgen. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit werden die Verkehrskontrollen fortgeführt. Tipps rund um die Verkehrssicherheit erhalten Sie unter folgendem Link: www.gib-acht-im-Verkehr.de

Benjamin Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell