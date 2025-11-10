PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fußgängerin verletzt und davongefahren - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Pforzheim (ots)

Am Montagmorgen hat sich ein Verkehrsunfall in der Weststadt ereignet, bei welchem der beteiligte Pkw sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat.

Nach bisherigem Sachstand befuhr der Fahrer des beteiligten Pkw die Benckiserstraße und beabsichtigte an der Kreuzung nach rechts in die Habermehlstraße abzubiegen. Hierfür hielte er zunächst an der roten Lichtzeichenanlage. Eine Fußgängerin beabsichtigte, kurz vor 7 Uhr, an derselben Kreuzung über die Fußgängerfurt die Habermehlstraße zu queren. Beide Lichtzeichenanlagen zeigen gleichzeitig Grünlicht, wobei der Pkw-Lenker die Fußgängerin hätte Vorrang gewähren müssen. Allerdings fuhr er los und erfasste die Frau offenbar wodurch diese stürzte und leicht verletzt wurde. Die Fußgängerin führte einen Hund mit sich, welcher wohl ebenfalls vom Pkw erfasst worden war. Der Pkw fuhr nach dem Vorfall weiter in Richtung Hans-Sachs-Straße. Das Fahrzeug wurde als mittelgroß,hell mit Schrägheck beschrieben.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten oder Hinweise zum gesuchten Pkw geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion unter der Telefonnummer 07231 186-3111 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 11:55

    POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - "Blitzer" beschädigt und weggefahren

    Althengstett (ots) - Zur Kollision mit einer stationären Verkehrsüberwachungsanlage ist es am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 183 gekommen. Im Anschluss hat sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Nach derzeitigem Sachstand befuhr ein Mercedes-Fahrer, gegen 22:20 Uhr, die L 183 von Ostelsheim kommend in Richtung des ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 11:41

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Diebstahl von E-Bikes: Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Pforzheim (ots) - Zum Diebstahl zweier E-Bikes ist es am Wochenende in Pforzheim-Eutingen gekommen. Zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Sonntag, 10:15 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Garage in der Fritz-Neuert-Straße und entwendeten zwei E-Bikes im Gesamtwert von rund 8.000 Euro. Bei den E-Bikes handelt es sich um ein schwarzes Pedelec der Marke ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren