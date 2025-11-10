Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fußgängerin verletzt und davongefahren - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Pforzheim (ots)

Am Montagmorgen hat sich ein Verkehrsunfall in der Weststadt ereignet, bei welchem der beteiligte Pkw sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat.

Nach bisherigem Sachstand befuhr der Fahrer des beteiligten Pkw die Benckiserstraße und beabsichtigte an der Kreuzung nach rechts in die Habermehlstraße abzubiegen. Hierfür hielte er zunächst an der roten Lichtzeichenanlage. Eine Fußgängerin beabsichtigte, kurz vor 7 Uhr, an derselben Kreuzung über die Fußgängerfurt die Habermehlstraße zu queren. Beide Lichtzeichenanlagen zeigen gleichzeitig Grünlicht, wobei der Pkw-Lenker die Fußgängerin hätte Vorrang gewähren müssen. Allerdings fuhr er los und erfasste die Frau offenbar wodurch diese stürzte und leicht verletzt wurde. Die Fußgängerin führte einen Hund mit sich, welcher wohl ebenfalls vom Pkw erfasst worden war. Der Pkw fuhr nach dem Vorfall weiter in Richtung Hans-Sachs-Straße. Das Fahrzeug wurde als mittelgroß,hell mit Schrägheck beschrieben.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten oder Hinweise zum gesuchten Pkw geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion unter der Telefonnummer 07231 186-3111 zu melden.

