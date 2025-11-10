PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - "Blitzer" beschädigt und weggefahren

Althengstett (ots)

Zur Kollision mit einer stationären Verkehrsüberwachungsanlage ist es am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 183 gekommen. Im Anschluss hat sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr ein Mercedes-Fahrer, gegen 22:20 Uhr, die L 183 von Ostelsheim kommend in Richtung des Kreisverkehrs in Althengstett. Hierbei kam er unmittelbar nach der Kreuzung zur K 4308 nach von der Fahrbahn ab und touchierte mit der vorderen rechten Seite eine stationäre Verkehrsüberwachungsanlage. Anschließend flüchtete der Fahrer des weißen Mercedes und hinterließ einen Schaden im fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder denen der beschädigte weiße Mercedes aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 161-3511 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

