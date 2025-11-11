Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ispringen - Verkehrsunfallflucht: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Ispringen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht ist es am Montagmittag in Ispringen gekommen.

Nach ersten Ermittlungen befuhr der Fahrer eines Rollers gegen 11:30 Uhr die Eisenbahnstraße in Richtung Pforzheim. An der Einmündung zur Genossenschaftsstraße beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Dabei überholte ein schwarzer SUV, der in dieselbe Richtung fuhr, zunächst mehrere Fahrzeuge und übersah mutmaßlich den Rollerfahrer. Bei der Kollision zog sich der Kraftradfahrer leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des SUVs setzte jedoch seine Fahrt fort und flüchtete, ohne die Polizei zu verständigen.

Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den gesuchten schwarzen SUV oder die unbekannte fahrende Person geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-3111 zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell