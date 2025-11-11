PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbrüche in Baucontainer - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstagmittag und Montagfrüh gleich in zwei Baugruben in der Ziegeleistraße eingebrochen.

Nach derzeitigem Sachstand wurden durch Unbekannten in einer Baugrube einer Firma insgesamt drei Materialcontainer gewaltsam geöffnet und Werkzeuge im unteren fünfstelligen Eurobereich gestohlen. In einer weiteren Baugrube, versuchten die Unbekannten ebenfalls drei Container gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Gegebenheit kann derzeit von einem Tatzusammenhang ausgegangen werden. Das Polizeirevier Mühlacker hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuge sowie Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 07041 96930 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren