POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbrüche in Baucontainer - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstagmittag und Montagfrüh gleich in zwei Baugruben in der Ziegeleistraße eingebrochen.

Nach derzeitigem Sachstand wurden durch Unbekannten in einer Baugrube einer Firma insgesamt drei Materialcontainer gewaltsam geöffnet und Werkzeuge im unteren fünfstelligen Eurobereich gestohlen. In einer weiteren Baugrube, versuchten die Unbekannten ebenfalls drei Container gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Gegebenheit kann derzeit von einem Tatzusammenhang ausgegangen werden. Das Polizeirevier Mühlacker hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuge sowie Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 07041 96930 zu melden.

