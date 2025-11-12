Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mann masturbiert auf öffentlicher Toilette - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Am Dienstagnachmittag ist die Polizei zu einer öffentlichen Toilette in der Pforzheimer Innenstadt gerufen worden.

Ein 24-Jähriger suchte gegen 15:55 Uhr im Bereich Marktplatz in der Pforzheimer Innenstadt eine öffentliche Toilette auf. Hierbei bemerkte er bereits eine männliche Person, welche an einem Pissoir augenscheinlich an seinem entblößten Glied masturbierte.

Obwohl der 24-Jährige den Tatverdächtigen ansah und auch auf sein Verhalten ansprach, setzte der bislang Unbekannte seine Handlung fort, woraufhin der junge Mann die Toiletten verließ und die Polizei verständigte. Während der Geschädigte auf die Polizei wartete, konnte der Unbekannte offenbar über die Tiefgarage am Waisenhausplatz die Toilette unerkannt verlassen.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 40- 50 Jahre alt, weißgraue, kurze Haare. Bekleidet mit einer zerrissenen Designerjeans und einer dünnen blau-grauer Daunenjacke.

Die Kriminalpolizei Pforzheim bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unbekannten und / oder zum Tatgeschehen machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186 4444 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell