Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Arbeiter erlitt tödliche Verletzung nach Stromschlag

Birkenfeld (ots)

Tödlich verletzt wurde am Dienstagvormittag ein Arbeiter im Bereich eines Umspannwerks.

Nach derzeitigem Stand wollte vor 9 Uhr ein 36-jähriger Bauarbeiter in einem Umspannwerk in der Höhenstraße Arbeiten verrichten. Hierbei begab sich der Mann aus noch ungeklärter Ursache in einen nicht freigegebenen Arbeitsbereich und erlitt hierbei auf einer Baukonstruktion einen Stromschlag. Eintreffende Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 36-Jährigen feststellen.

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe- Zweigstelle Pforzheim - und das Kriminalkommissariat Pforzheim haben umgehend ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, um die Gesamtumstände aufzuklären. Die Ermittlungen dauern an.

Benjamin Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell